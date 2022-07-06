Сергунина: На московский конкурс имени Корнея Чуковского поступило рекордное число заявок

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На литературный конкурс имени Корнея Чуковского поступило 989 заявок, что является рекордным количеством за все время его проведения. Об это сообщила в среду. 6 июля, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Мы рады, что премия вызывает интерес у авторов со всей России. В этот раз организаторы получили рекордное количество заявок — 989. Их прислали писатели, поэты и переводчики из 101 города. Вместе они представляют 70 регионов страны. Больше всего соискателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Ярославля, — отметила она.

Заммэра добавила, что самой востребованной номинацией стала «Лучшее произведение в прозе для детей от восьми до 12 лет», на которую поступило 349 заявок. Также на конкуре представлены такие номинации, как «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет», «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от восьми до 12 лет».

При этом победителя последней номинации — «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» выберут народным голосованием.

Фото: Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара

До этого стало известно, что столичные школьники получили семь наград на Российской робототехнической олимпиаде. Соревнования проходили с 1 по 3 июля в Нижнем Новгороде. В олимпиаде приняли участие более 900 участников из 38 регионов России.