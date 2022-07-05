Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Школьники из Москвы получили семь наград на Российской робототехнической олимпиаде. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы во вторник, 5 июля.

— Завершилась Российская робототехническая олимпиада. На церемонии закрытия объявили имена победителей и призеров соревнования. Московские школьники получили семь наград в различных категориях, — говорится в сообщении.

Соревнования проходили с 1 по 3 июля в Нижнем Новгороде. В олимпиаде приняли участие более 900 участников из 38 регионов России в следующих дисциплинах: основная, творческая, робоспорт и будущие инженеры, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что ученики московских школ получили 16 медалей на Европейской географической олимпиаде, которая проходила с 24 по 30 июня в онлайн-формате. Обучающиеся проходили три испытания на английском языке: письменный и мультимедийный тесты, а также полевой тур. Кроме того, они приняли участие в конкурсе научных постеров «Инновационный способ использования компоста» и культурной презентации.