Московская компания запатентовала банкомат с функцией рециркуляции денег

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московская компания запатентовала банкомат SAGA S-200 ATM с функцией рециркуляции денег. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский в среду, 6 июля.

— Корпорация «САГА» разработала и запатентовала банкомат, произведенный в Москве. Современный терминал оснащен функцией рециркуляции денег, что предусматривает прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же купюр другому без обработки в банке или ином финансовом учреждении. Это позволит в значительной степени снизить расходы на инкассацию и оптимизировать операционные затраты, — заявил Овчинский.

Банкомат сделан преимущественно из российских деталей и работает на отечественном ПО. В компании-разработчике заявили, что устройство способно записывать все операции на видео, считывать штрих- и QR-коды, печатать чеки и выписки, а также быстро принимать купюры пачками. Генеральный директор корпорации Андрей Жолобов подчеркнул, что предприятие может обслуживать собственную продукцию.

Разработка уже прошла проверку в Торгово-промышленной палате России. На данный момент акт испытаний направлен в Минпромторг РФ для внесения устройства в реестр отечественных товаров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что за первые пять месяцев этого года с представителями малого и среднего бизнеса на портале поставщиков столицы было заключено более 120 тысяч контрактов.