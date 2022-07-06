Собянин упростил порядок предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 6 июля, подписал постановление об упрощении предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках.

Теперь любые организации, индивидуальные предприниматели и граждане, в том числе главы фермерских хозяйств, могут реализовать свою продукцию в день обращения при наличии свободных мест на ярмарке.

— Для получения торгового места на один день понадобится представить документ, удостоверяющий личность, товаросопроводительную документацию, документ, подтверждающий ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, а также правоустанавливающие документы на землю, — отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в столице расширили круг участников межрегиональных ярмарок. Так, торговые места смогут получить представители стран — участниц СНГ. В пресс-службе уточнили, что данное решение разнообразит ассортимент продукции. При этом товары должны отвечать требованиям качества и безопасности, иметь необходимые разрешения и пройти проверки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России совместно с правительством столицы проведет с 14 по 17 июля фестиваль «Вкусы России».