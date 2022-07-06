Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Заявления на надомное и стационарное социальное обслуживание в Москве переведут в электронный вид

Араз Салехов
Город
Заявления на надомное и стационарное социальное обслуживание в Москве переведут в электронный вид
Фото: Пресс-служба Госдумы

Столичные власти переведут в электронный вид заявления на надомное и стационарное социальное обслуживание. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

До этого москвичам приходилось лично обращаться в один из центров госуслуг «Мои документы», чтобы передать заявление, паспортные данные и другие документы. Однако сейчас эту информацию достаточно внести в интерактивную форму через личный кабинет на портале mos.ru.

Помимо этого, данное постановление упрощает назначение социального обслуживания в стационарной форме. Теперь при согласии гражданина органы социальной защиты занимаются самостоятельной организацией прохождения комиссии и получения медицинских документов.

Сам срок оказания услуги сократился вдвое — с десяти до пяти дней, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также москвичам в материале «Вечерней Москвы» рассказали, как получить бесплатную путевку в санаторий в 2022 году. В список льготников попали ветераны войны и труда, люди с инвалидностью и неработающие пенсионеры. В этом году 245 тысяч москвичей смогут отдохнуть и поправить здоровье совершенно бесплатно.

соцподдержка Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте