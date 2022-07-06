Заявления на надомное и стационарное социальное обслуживание в Москве переведут в электронный вид

Фото: Пресс-служба Госдумы

Столичные власти переведут в электронный вид заявления на надомное и стационарное социальное обслуживание. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

До этого москвичам приходилось лично обращаться в один из центров госуслуг «Мои документы», чтобы передать заявление, паспортные данные и другие документы. Однако сейчас эту информацию достаточно внести в интерактивную форму через личный кабинет на портале mos.ru.

Помимо этого, данное постановление упрощает назначение социального обслуживания в стационарной форме. Теперь при согласии гражданина органы социальной защиты занимаются самостоятельной организацией прохождения комиссии и получения медицинских документов.

Сам срок оказания услуги сократился вдвое — с десяти до пяти дней, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также москвичам в материале «Вечерней Москвы» рассказали, как получить бесплатную путевку в санаторий в 2022 году. В список льготников попали ветераны войны и труда, люди с инвалидностью и неработающие пенсионеры. В этом году 245 тысяч москвичей смогут отдохнуть и поправить здоровье совершенно бесплатно.