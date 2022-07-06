Начальника ГИБДД и замглавы МВД по Санкт-Петербургу задержали за превышение должностных полномочий

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Начальник УГИБДД ГУ МВД России Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов задержаны за превышение должностных полномочий. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-центре МВД России.

ПО данным ведомства, с 2016 по 2020 годы высокопоставленные лица приобретали имущество для личного пользования на средства Фонда «Содействие программам ГУВД СПб и ЛО».

Уголовное дело по данному факту было возбуждено в июне 2020 года. Еще одного фигуранта, помощника Министра внутренних дел РФ Сергея Умнова, задержали ранее.

Накануне, 5 июля, сотрудники ФСБ провели обыски на рабочих местах и в домах у всех троих.