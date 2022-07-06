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Андрей Бочкарев оценил ход строительства электродепо «Саларьево»

Георгий Соланович
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Андрей Бочкарев оценил ход строительства электродепо «Саларьево»
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты в строящемся электродепо «Саларьево» ведут монолитные работы и устройство буронабивных свай под подпорные стены. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 6 июля.

— В Новой Москве продолжается строительство электродепо «Саларьево» для обслуживания поездов Сокольнической линии метрополитена — здесь уже начались монолитные работы, в частности подпорные стены выполнены на 55 процентов, — заявил Бочкарев.

По его словам, работы ведутся в поселении Сосенском Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы на общей площади около 16 гектаров. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что земляные работы выполнены уже более чем на две трети. Он также добавил, что проектом предусматривается строительство соединительной ветки с Сокольнической линией в районе станции «Коммунарка» для перегона оборотного состава.

До этого сообщалось, что специалисты начали пусконаладочные работы на всех восьми эскалаторах строящейся станции северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Марьина Роща».

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