Депутат МГД Орлов: Речная маршрутная сеть Москвы станет полноценным элементом транспортной системы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Речная маршрутная сеть столицы сможет развиться до уровня полноценного элемента транспортной системы города. Об этом в среду, 6 июля, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

— Речной транспорт сейчас переживает «третье рождение»: исторически Москва-река была одной из ключевых транспортных артерий города, но к началу прошлого столетия она обмелела, и ее роль сильно снизилась. Сейчас с созданием новой маршрутной сети, интеграцией в систему общественного транспорта Москвы, в том числе платежную инфраструктуру, она станет полноценным и востребованным элементом транспортной сферы города, — отметил он.

По его словам, запуск канала имени Москвы повлиял на востребованность этого вида транспорта и развитие в 1930-х годах причальной сети, а также строительство гранитных набережных. Так, парламентарий напомнил, что в эпоху СССР поездки по реке были привычной частью жизни москвичей, однако в 90-е эта парадигма была практически разрушена.

Тем не менее Орлов отметил, что на данном этапе столица ведет большую работу по повышению качества перевозок. В частности, в городе объявили о запуске сервиса «Суда сюда», где пассажиры могут выбрать удобный маршрут для поездки или прогулки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно о разработке нового дизайна билетов для прогулок на суднах по Москве-реке, на них выделена вся необходимая информация. Кроме того, в Москве также продолжают расширять точки продаж билетов на речные прогулки.