Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат МГД Орлов: Речная маршрутная сеть Москвы станет полноценным элементом транспортной системы

Араз Салехов
Город
Депутат МГД Орлов: Речная маршрутная сеть Москвы станет полноценным элементом транспортной системы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Речная маршрутная сеть столицы сможет развиться до уровня полноценного элемента транспортной системы города. Об этом в среду, 6 июля, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

— Речной транспорт сейчас переживает «третье рождение»: исторически Москва-река была одной из ключевых транспортных артерий города, но к началу прошлого столетия она обмелела, и ее роль сильно снизилась. Сейчас с созданием новой маршрутной сети, интеграцией в систему общественного транспорта Москвы, в том числе платежную инфраструктуру, она станет полноценным и востребованным элементом транспортной сферы города, — отметил он.

По его словам, запуск канала имени Москвы повлиял на востребованность этого вида транспорта и развитие в 1930-х годах причальной сети, а также строительство гранитных набережных. Так, парламентарий напомнил, что в эпоху СССР поездки по реке были привычной частью жизни москвичей, однако в 90-е эта парадигма была практически разрушена.

Тем не менее Орлов отметил, что на данном этапе столица ведет большую работу по повышению качества перевозок. В частности, в городе объявили о запуске сервиса «Суда сюда», где пассажиры могут выбрать удобный маршрут для поездки или прогулки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно о разработке нового дизайна билетов для прогулок на суднах по Москве-реке, на них выделена вся необходимая информация. Кроме того, в Москве также продолжают расширять точки продаж билетов на речные прогулки.

Депутаты Мосгордума Москва-река
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте