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Началась реставрация скульптур здания Военно-инженерной академии имени Куйбышева

Георгий Соланович
Город
Началась реставрация скульптур здания Военно-инженерной академии имени Куйбышева
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Подколокольный переулок, 16/2с1 Карта всех событий

Специалисты приступили к реставрации скульптур «Промышленность» и «Сельское хозяйство», украшающих арку жилого дома Военно-инженерной академии имени Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 6 июля.

— Скульптуры «Промышленность» и «Сельское хозяйство» давно нуждались в реставрации. К моменту начала работ они находились в состоянии, близком к аварийному. Сейчас специалисты закончили монтировать леса и приступили к расчистке монументов. Далее скульптуры бережно фрагментарно демонтируют для реставрации и замены металлических каркасов, — пояснил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

В рамках реставрации рабочие очистят поверхности монументов от загрязнений и старой краски, устранят дефекты и восстановят утраченные элементы. Кроме того, специалисты обработают скульптуры защитными составами, загрунтуют и покрасят, а также смонтируют систему водоотведения.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что работы планируется завершить к декабрю 2022 года.

В столице уделяется большое внимание историческому облику зданий. Реставраторы не только восстанавливают первоначальный внешний вид, но и бережно возвращают интерьеры. Оценить внутреннее убранство исторических помещений сегодня можно во многом благодаря конкурсу «Московская реставрация».

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