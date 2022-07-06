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Дорогу к домам по реновации построят в районе Митино

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дорогу к домам по реновации построят в районе Митино
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино, посёлок Новобратцевский, Парковая улица Карта всех событий

Дорогу к домам, построенным в рамках программы реновации, возведут в районе Парковой улицы и Путилковского шоссе. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева в среду, 6 июля.

— В рамках утвержденного проекта запланировано строительство участка № 10 улично-дорожной сети, включая создание доступной среды для маломобильных горожан. Также будет оборудовано более 130 парковочных мест, выполнены работы по переустройству существующих инженерных коммуникаций, находящихся на территории проведения работ, — заявила Яковлева.

Кроме того, специалисты достроят Парковую улицу до шоссе, а в начале трассы создадут разворотную площадку. Проектом также предусмотрены перекладка электрокабелей, сетей канализации, наружного освещения и водоснабжения, установка подпорных стен и дождевой канализации, укладка дорожного покрытия и благоустройство территории.

Яковлева добавила, что для маломобильных людей оборудуют пешеходные дорожки, организуют парковочные места с увеличенными габаритами, нанесут особую разметку и установят дорожные знаки.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что на время проведения работ на Парковой улице установят предупреждающие знаки и ограждающие перила, нанесут спецразметку и обустроят нерегулируемые переходы.

До этого сообщалось, что строительство жилого дома на 268 квартир по программе реновации в столичном районе Северное Измайлово завершат в 2024 году.

Строительство Район Митино Дороги
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