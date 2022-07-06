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Садовод назвал главные ошибки при выращивании томатов

Анна Михалюк
Общество
Садовод назвал главные ошибки при выращивании томатов
Фото: Pexels

Садовод, владелец личного подсобного хозяйства Дмитрий Кастрицкий назвал главные ошибки, которые допускают дачники при уходе за помидорами.

Одна из первых — слишком холодная вода при поливе растений. Температура должна составлять плюс 18–25 градусов. Если полить холодной водой, то листья томатов пожелтеют, цветки обвалятся, а в дальнейшем растение и вовсе может погибнуть.

— При избыточной влажности почвы могут развиваться различные корневые гнили. Полив должен быть хорошим, но не излишним, переувлажнять почву не нужно, иначе вкус плодов будет водянистым, — объяснил эксперт в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

Излишняя подкормка азотными удобрениями также не нужна: идет нарастание зеленой массы в ущерб цветениям. Нужно прекратить такие подкормки и немного подсушить почву. Также за одну процедуру можно удалять только 2–3 листка с одного куста: на стеблях появляется много ран, могут проникать инфекции, если срывать больше зелени.

Садовод Петр Ломонос рассказал, чем подкормить свеклу, чтобы она была сладкой и долго хранилась.

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