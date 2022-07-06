В Дептрансе напомнили о перекрытиях в связи с проведением ночного забега

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

В связи с проведением забега в ночь с 9 на 10 июля в Москве перекроют участки аллеи Славы, Лужнецкой и Фрунзенской набережных. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 6 июля.

— В ночь с 9 на 10 июля временно будет закрыт для проезда ряд участков аллеи Славы, Лужнецкой и Фрунзенской набережных из-за проведения ночного забега, — говорится в сообщении.

Так, 9 июля с 21:30 до 23:00 движение будет перекрыто на участке аллеи Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной. С 22:00 9 июля до 0:40 10 июля перекроют Лужнецкую набережную от аллеи Славы до Фрунзенской набережной, а с 22:00 9 июля до 0:15 10 июля — Фрунзенскую набережную от Лужнецкой набережной до Крымского моста.

В выходные в центре столицы в связи с проведением Московского ночного велофестиваля будут ограничены парковка и движение транспорта. Так, 8 июля с 00:01 и до окончания велофестиваля на улице Самотечной и на Болотной набережной будет ограничена парковка. Кроме того, 9 июля с 18:30 и до окончания мероприятия на улицах Самотечная и Дурова, а также на Суворовской площади ограничат движение транспорта.