Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о морских гумкоридорах

Фото: Администрация президента РФ

Всю информацию о морских гуманитарных и продовольственных коридорах уже сообщило Министерство обороны России. Об этом в среду, 6 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев накануне отмечал, что российскими вооруженными силами созданы условия для работы двух морских гуманитарных коридоров в Черном и Азовском морях.

Турция заявляла о намерении выступить посредником в обсуждении продовольственных коридоров из Украины. Турецкий президент Тайип Эрдоган надеялся на проведение переговоров в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

Недавно украинские власти обратились к Анкаре с просьбой задержать направляющееся в Турцию судно под российским флагом.

Киевский режим считает, что сухогруз якобы перевозит украинское зерно из Бердянска. По информации агентства, сотрудник Министерства иностранных дел Украины заявил о 4,5 тысячи тоннах зерна на судне.

В свою очередь Песков 23 июня опроверг более ранние заявления украинской стороны о том, что Россия украла у Украины зерно.