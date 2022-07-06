Эксперт рассказал, куда можно отправиться отдыхать на машине

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Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, куда могут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в этом году.

Он отметил, что популярным направлением в этом году станут страны СНГ, которые граничат непосредственно с РФ. Это Белоруссия и Казахстан, Киргизия и Абхазия, а также Южная Осетия.

Есть возможность добраться на машине и до стран Прибалтики, но на сегодняшний день есть сложности с визовыми вопросами.

— К сожалению, пока есть ограничения по визовым вопросам. Либо консульства не работают, либо работают в ограниченном варианте, либо только для определенных социальных категорий, — рассказал Осауленко в комментарии Nation News.

Накануне стало известно, что жители Петербурга разобрали все свободные даты до августа для оформления визы в Финляндию. Такой поток желающих сделать шенген возник после сообщения российского правительства об отмене коронавирусных ограничений на пересечение границ, передает ФАН.

Столица возглавила рейтинг популярности среди туристических поездок в июне. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму Москвы во вторник, 5 июля.