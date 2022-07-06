Проще, чем кажется: как получить СНИЛС-2022 в России
Сюжет:Проще, чем кажется
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала «Вечерней Москве», как россиянам получить СНИЛС в 2022 году.
Она напомнила, что с 1 апреля 2019 года граждане получают электронную форму СНИЛС — АДИ-РЕГ.
Чтобы получить документ, необходимо:
- заполнить анкету;
- при оформлении в МФЦ предоставить паспорт;
- всем новорожденным СНИЛС присваивается автоматически.
Узнать номер СНИЛС можно:
- через личный кабинет на сайте ПФР или госуслуг;
- через бухгалтерию работодателя;
- лично в отделение Пенсионного фонда.
Для чего нужен СНИЛС?
- Подтвердить легальность работы.
- Оформить пособие на ребенка или на себя.
- Подтвердить официальный доход через налоговую при совершении сделок.
- Получить пособие во время учебы при потере кормильца и при отсутствии официального дохода.