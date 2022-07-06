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Проще, чем кажется: как получить СНИЛС-2022 в России

Полина Долганова
Игорь Синельников

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Проще, чем кажется
Общество
Проще, чем кажется: как получить СНИЛС-2022 в России
Фото: Pexels

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала «Вечерней Москве», как россиянам получить СНИЛС в 2022 году.

Она напомнила, что с 1 апреля 2019 года граждане получают электронную форму СНИЛС — АДИ-РЕГ.

Чтобы получить документ, необходимо:

  • заполнить анкету;
  • при оформлении в МФЦ предоставить паспорт;
  • всем новорожденным СНИЛС присваивается автоматически.

Узнать номер СНИЛС можно:

  • через личный кабинет на сайте ПФР или госуслуг;
  • через бухгалтерию работодателя;
  • лично в отделение Пенсионного фонда.

Для чего нужен СНИЛС?

  • Подтвердить легальность работы.
  • Оформить пособие на ребенка или на себя.
  • Подтвердить официальный доход через налоговую при совершении сделок.
  • Получить пособие во время учебы при потере кормильца и при отсутствии официального дохода.
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