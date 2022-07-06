Проще, чем кажется: как получить СНИЛС-2022 в России

Фото: Pexels

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала «Вечерней Москве», как россиянам получить СНИЛС в 2022 году.

Она напомнила, что с 1 апреля 2019 года граждане получают электронную форму СНИЛС — АДИ-РЕГ.

Чтобы получить документ, необходимо:

заполнить анкету;

при оформлении в МФЦ предоставить паспорт;

всем новорожденным СНИЛС присваивается автоматически.

Узнать номер СНИЛС можно:

через личный кабинет на сайте ПФР или госуслуг;

через бухгалтерию работодателя;

лично в отделение Пенсионного фонда.

Для чего нужен СНИЛС?