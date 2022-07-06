Кремль прокомментировал ограничения Норвегии на поставки на Шпицберген

Фото: Администрация президента РФ

Ситуация вокруг решения Норвегии ограничить поставки россиянам на Шпицберген должна быть решена с помощью диалога. Об этом в среду, 6 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что официально позиции по денонсации договора с Норвегией о разграничении морских территорий пока нет.

— Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос, не сформулировать какую-то позицию, а изучить этот вопрос. Разумеется, рассматриваются всевозможные сценарии, потому что ситуация непростая, очень непростая, — приводит слова Пескова РИА Новости.

В свою очередь Министерство иностранных дел Норвегии считает, что договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море является бессрочным.

В 2010 году Госдума России ратифицировала договор, согласно которому страна уступила Норвегии 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в скором времени будет рассмотрен вопрос денонсации или приостановления этого договора между двумя странами из-за ограничений поставок на Шпицберген.

Напомним, 28 июня, Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. Отмечается, что запрос направило посольство России в Осло от имени треста «Арктикуголь».