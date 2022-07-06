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Открылась аккредитация СМИ на юбилейный XV Фестиваль «Спасская башня — 2022»

Оксана Васильева
Общество
Открылась аккредитация СМИ на юбилейный XV Фестиваль «Спасская башня — 2022»
Фото: Николай Гичкин/Пресс-служба мероприятия

С 26 августа по 4 сентября 2022 года в Москве на Красной площади пройдет XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Организаторы мероприятия сообщили о старте аккредитации для представителей СМИ на мероприятие.

Фестиваль «Спасская башня» славится своими вечерними представлениями. Каждый год зрители наслаждаются незабываемым шоу, состоящим из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почётной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.

За 14 лет Фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.

Условия получения аккредитации на мероприятия, проходящие в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня — 2022», указаны на официальном сайте Фестиваля в разделе «Для СМИ». Перед получением аккредитации необходимо ознакомиться с Положением и Регламентом мероприятия.

Подать заявки на получение аккредитации можно до 5 августа.

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