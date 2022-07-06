В МИД выразили недоумение из-за опубликованного разговора Путина и Макрона

Фото: МИД РФ

Обнародование французской стороной переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона вызывает недоумение, так как разговор лидеров носил конфиденциальный характер. Об этом в среду, 6 июля, заявил заместитель главы департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Зайцев.

— Ответные меры по-прежнему прорабатываются. Сейчас я вам больше никакой конкретики, помимо того что было уже нами заявлено, не скажу. Ответные меры прорабатываются, они последуют, — цитирует дипломата РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция нарушила конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, дав записать их разговор журналистам. Она уточнила, что ставить звук переговоров на громкую связь — это вполне обычная практика, так как в разговоре участвуют переводчики и записывающие разговор чиновники. Однако, кроме них, разговор записали журналисты, после чего расшифровка была опубликована.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что слив записей не предусмотрен в дипломатической этике. Лавров добавил, что в свое время российская сторона официально трижды предупреждала Германию и Францию, что опубликует фрагменты переговоров с коллегами.