Лавров прокомментировал обнародование фрагментов переговоров Путина и Макрона

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обнародование Парижем фрагментов телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Свое мнение на этот счет глава МИД РФ выразил в среду, 6 июля.

По его словам, слив записей не предусмотрен в дипломатической этике.

— Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей, — заявил глава министерства.

Лавров добавил, что в свое время российская сторона официально трижды предупреждала Германию и Францию, что опубликует фрагменты переговоров с коллегами, передает РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция нарушила конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, дав записать их разговор журналистам. Она уточнила, что ставить звук переговоров на громкую связь — это вполне обычная практика, так как в разговоре участвуют переводчики и записывающие разговор чиновники. Однако кроме них разговор записали журналисты, после чего расшифровка была опубликована.