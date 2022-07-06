Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Начался капремонт станции МЖД Орехово-Зуево

Георгий Соланович
Город
Начался капремонт станции МЖД Орехово-Зуево
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) начали капитальный ремонт станции Московской железной дороги (МЖД) Орехово-Зуево. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 6 июля.

— ЦППК начала капитальный ремонт двух высоких платформ станции Орехово-Зуево Горьковского направления, которые обслуживают поезда, следующие в сторону Москвы и Владимира. Специалисты компании заменят плиты перекрытия и фундаментные блоки, обновят ограждения и сходы, а вместо асфальтового покрытия появится брусчатка, — говорится в сообщении.

Помимо этого, на станции установят современное освещение, урны и лавочки. Кроме того, на каждой платформе создадут линию безопасности, а возле сходов уложат тактильную плитку для пассажиров с ограниченными возможностями.

В пресс-службе подчеркнули, что на время проведения ремонта станция МЖД закрываться не будет. Все работы планируется завершить до конца 2022 года.

ЦППК начала капитальный ремонт на станции Снегири. Специалисты также обновят ограждения и сходы, поставят урны и лавочки, установят новейшее светодиодное освещение.

капремонт МЖД ЦППК
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Панцер» капут

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Все мнения
О проекте