Начался капремонт станции МЖД Орехово-Зуево

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Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) начали капитальный ремонт станции Московской железной дороги (МЖД) Орехово-Зуево. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 6 июля.

— ЦППК начала капитальный ремонт двух высоких платформ станции Орехово-Зуево Горьковского направления, которые обслуживают поезда, следующие в сторону Москвы и Владимира. Специалисты компании заменят плиты перекрытия и фундаментные блоки, обновят ограждения и сходы, а вместо асфальтового покрытия появится брусчатка, — говорится в сообщении.

Помимо этого, на станции установят современное освещение, урны и лавочки. Кроме того, на каждой платформе создадут линию безопасности, а возле сходов уложат тактильную плитку для пассажиров с ограниченными возможностями.

В пресс-службе подчеркнули, что на время проведения ремонта станция МЖД закрываться не будет. Все работы планируется завершить до конца 2022 года.

ЦППК начала капитальный ремонт на станции Снегири. Специалисты также обновят ограждения и сходы, поставят урны и лавочки, установят новейшее светодиодное освещение.