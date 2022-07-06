Перед судом предстанет обвиняемая в краже смартфона у попутчицы в поезде «Анапа — Москва»

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Пассажирка поезда «Анапа — Москва» обвинеятся в краже телефона у попутчицы. Об этом в среду, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила представитель линейного отдела МВД России на станции Москва – Киевская по взаимодействию со СМИ капитан полиции Александра Маклакова.

По ее словам, во время поездки из Краснодарского края в столицу одна из пассажирок забыла мобильный телефон в тамбуре вагона. Когда она вернулась, чтобы забрать гаджет, на месте его уже не было. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

Прибыв в пункт назначения, гражданка обратилась к сотрудникам транспортной полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий им удалось вычислить похитительницу. Ею оказалась попутчица заявительницы — 67-летняя жительница Петропавловска-Камчатского.

Женщину задержали в аэропорту Домодедово. Она не стала отрицать вину и раскаялась в содеянном раскаялась. Похищенный смартфон изъяли. В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

— В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — подчеркнула Маклакова.

До этого сообщалось, что пожилого мужчину госпитализировали после конфликта в электричке.