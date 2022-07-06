Востоковед назвал отрасли, в которых Россия и Вьетнам будут развивать сотрудничество

Фото: Пресс-служба Совфеда

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова во Вьетнам — серьезный позитивный знак, который показывает определенную позицию двух стран в нынешних политических условиях. Такое мнение высказал заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков.

Он отметил, что страны могут договориться об экономическом сотрудничестве, расширении зоны свободной торговли. Также возможно сотрудничество в военно-технической сфере.

— Политическое сотрудничество не менее важно. С учетом текущей ситуации в мире вьетнамо-российская дружба — это такая демонстрация присутствия России в Юго-Восточной Азии как активной и позитивной политической силы, — добавил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что Вьетнам — давний союзник России, между странами выстроены хорошие дипломатические отношения.

В Ханое глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном. Лавров отметил, что Вьетнам является ключевым партнером России в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает Nation News.

Ранее сообщалось, что Россия планирует провести совместные военные учения с Вьетнамом. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).