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Следствие требует ареста трех высокопоставленных генералов из Санкт-Петербурга

Елена Самойлова
Происшествия
Следствие требует ареста трех высокопоставленных генералов из Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба суда

Следствие требует ареста трех высокопоставленных генералов из Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Руководителю ГУ МВД Сергею Умнову, главе ГИБДД Алексею Семенову и экс-замначальнику ГУ МВД Ивану Абакумову предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Кроме того, фигуранткой уголовного дела стала бывший начальник отдела правового обеспечения управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Елена Копьева.

По словам собеседника, следствие просит избрать меру пресечения на два месяца.

Подробнее о громком деле — в материале «ВМ».

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