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Собянин рассказал о появлении собственной платформы для сборки электромобилей «Москвич»

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о появлении собственной платформы для сборки электромобилей «Москвич»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице начнется разработка собственной платформы для электромобилей «Москвич» на столичном заводе. Об этом в среду, 6 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием «Москвич». На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства, ну, и параллельно с этим процессом, прямо не дожидаясь каких-то первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы (для — прим. «ВМ») электромобиля под названием «Москвич», — цитирует главу города ТАСС.

Мэр в среду, 6 июля, подписал постановление об упрощении предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках. Теперь любые организации, индивидуальные предприниматели и граждане, в том числе главы фермерских хозяйств, могут реализовать свою продукцию в день обращения при наличии свободных мест на ярмарке.

Также стало известно о вводе в эксплуатацию нового автомобильного производственного комплекса на юге Москвы. Наличие новой площадки с современным оборудованием позволит увеличить промышленный потенциал города. Общая площадь объекта, как уточняется, превышает более 36,5 тысячи квадратных метров.

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