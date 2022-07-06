Автомобиль и мотоцикл столкнулись на юге Москвы
Россия, Москва, Елецкая улица, 13А Карта всех событий
Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на юге Москвы. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 6 июля.
Инцидент произошел на Елецкой улице около дома 13А. На месте работают оперативные службы города.
— Движение в сторону Орехового бульвара осуществляется по полосе встречного движения, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
До этого в ведомстве сообщили, что уволен водитель автобуса, который зажал дверьми руку пассажира.