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Россия, Москва, Елецкая улица, 13А Карта всех событий

Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на юге Москвы. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 6 июля.

Инцидент произошел на Елецкой улице около дома 13А. На месте работают оперативные службы города.

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— Движение в сторону Орехового бульвара осуществляется по полосе встречного движения, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в ведомстве сообщили, что уволен водитель автобуса, который зажал дверьми руку пассажира.