Минздрав рекомендовал полностью возобновить оказание плановой медпомощи

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Минздрав рекомендовал региональным властям возобновить оказание плановой медицинской помощи, а также работу медицинских учреждений. Соответствующий указ был опубликован в среду, 6 июля, на официальном портале правовой информации.

— Организовать оказание в полном объеме и в установленные сроки плановой медицинской помощи пациентам, в том числе, обеспечив возобновление деятельности медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях и ранее перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, — говорится в документе.

Так, пациенты с коронавирусом в случае необходимости смогут получить медицинскую помощь в медицинских учреждениях, которые оказывают помощь больным с неинфекционными заболеваниями, передает РИА Новости.

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Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о подготовке регистрации вакцины от коронавируса для детей. При этом он добавил, что вакцину от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет не придется регистрировать отдельно, если в ходе исследования выяснится, что нужна концентрация «Спутника V» один к пяти.

Вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, остановилась ли мутация коронавируса.