Юрист рассказала, как правильно использовать фото из интернета

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Выкладывать фотографии других авторов в интернете можно, руководствуясь определенными правилами. О них рассказала член Центрального штаба ОНФ, член НКС Суда по интеллектуальным правам Елена Гринь.

Она отметила, что довольно часто происходят судебные разбирательства, связанные с использованием чужих фотоснимков. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать ряд правил.

— В социальных сетях мало кто об этом знает, есть четыре правила, когда вы используете фотографию без согласия автора: вы должны обязательно указать источник, указать автора, цель использования — личные цели, а также объективный объем цитируемости (не более трех фотографий одного блогера в материале), — рассказала она в комментарии НСН.

До этого юрист Василий Данилов напомнил россиянам о штрафах за перестановку в квартире. Он отметил, что делать самостоятельную перестановку техники во многих случаях, даже если речь не идет о переносе несущих стен, запрещается.