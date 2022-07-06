«Сувалкский коридор исключен»: где может пройти новая трасса между Москвой и Калининградом

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Строительство железнодорожной и автомобильной магистралей, которые свяжут Россию с Калининградской областью, — вполне реальная идея. Но реализация проекта может затянуться, если литовские власти не захотят его согласовать. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог и генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя предложение губернатора Калининградской области Антона Алиханова о строительстве трассы из столицы в западный регион страны.

По словам собеседника «ВМ», сейчас остро стоит вопрос о том, чтобы сохранить действующий маршрут, по которому перемещаются продуктовые фуры, не говоря уже об открытии новых маршрутов:

— Нам бы сейчас отстоять имеющийся транзитный путь, а потом уже можно поднимать вопрос о долгосрочных задачах в плане расширения транзитного коридора. Безусловно, такая потребность существует, но в ближайшем будущем предлагаемая Алихановым инициатива вряд ли будет реализована. Здесь речь идет о месяцах, если не о годах.

В то же время политолог отметил, что магистрали, скорее всего, пустят по территории Литвы, а не по Сувалкскому коридору, соединяющему Польшу и с прибалтийской республикой.

— Как раз Сувалкский коридор исключен из списка вариантов прохождения маршрута. Путь запустят в обход этого коридора. Поскольку это территория политически чувствительная. Это точка уязвимости для НАТО, так как долгие годы в Европе считали, что именно с этой позиции Россия может напасть. Предполагаю, что будет выделен отдельный участок, проходящий параллельно с уже имеющимся транзитным путем, по которому курсируют российские фуры.

В то же время спикер назвал инициативу Алиханова вполне экономически обоснованной и подчеркнул, что во избежание продуктовой блокады в будущем Москве придется прийти к консенсусу с Вильнюсом в этом вопросе.

Согласно инициативе губернатора Калининградской области, между РФ и российским анклавом нужны железнодорожная ветка и трасса для грузовых перевозок. Маршруты следует выделить в отдельное предприятие с «международным режимом функционирования». Это позволит связать регион с остальной частью РФ.