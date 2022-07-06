Продажи антидепрессантов выросли более чем в полтора раза с начала 2022 года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За первые полгода россияне приобрели на 66 процентов больше антидепрессантов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду, 6 июля, свидетельствуют данные из подсчетов Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы цифровой маркировки «Честный знак».

Чаще всего жители России приобретали «Сертралин» (рост на 11 процентов в натуральном выражении), «Флуоксетин» (рост 90 процентов) и «Эсциталопрам» (рост 79 процентов). При этом россияне в общей сложности потратили на подобные препараты 3,6 миллиарда рублей, рост составил 87 процентов.

Согласно статистике DMS Group, в России было продано 7,5 миллиона упаковок антидепрессантов на 5,2 миллиарда рублей, что соответственно на 52 и 77 процентов больше, чем годом ранее, сообщает РБК.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали о производстве фармацевтических препаратов и медицинских изделий, которые успешно заменяют импорт. Так, там занимаются производством лекарств и сопутствующих медицинских изделий занимаются сразу восемь резидентов.