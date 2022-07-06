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Кувшинки и кубышки заметили в парке «Кузьминки-Люблино»

Лейла Алиева
Город
Кувшинки и кубышки заметили в парке «Кузьминки-Люблино»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Кувшинки и кубышки, включенные в надзорный список Красной книги Москвы, заметили в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в среду, 6 июля.

— Кубышка желтая получила это название неслучайно: форма ее цветка напоминает глиняный сосуд с выпуклыми боками. Такие раньше служили копилками для мелких монеток. Растение легко узнать по крупным цветкам в виде сплюснутого сверху желтого шарика и плавающим в воде листьями в форме сердца, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти древнейшие водные растения появились на Земле около 30 миллионов лет назад. Родственницей кубышки является кувшинка белоснежная, или водяная лилия.

На ночь цветок кувшинки закрывается и уходит под воду, чтобы восстановить свежесть для нового дня. Кроме того, кубышки и кувшинки очищают водоемы, а по их листьям могут бегать маленькие утята.

Кубышка желтая занесена в надзорный список Красной книги Москвы как нуждающийся в постоянном контроле и наблюдении вид, а кувшинка белоснежная — как уязвимый вид на территории города, уточняется в Telegram-канале комплекса.

30 июня на природных территориях Зеленограда был замечен черный коршун, включенный в список Красной книги Москвы.

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