Разработавший читы для игры World of Tanks житель Екатеринбурга осужден на 2,5 года

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Суд Екатеринбурга назначил местному жителю 2,5 года ограничения свободы по делу о создании ботов и чит-программ в играх World of Tanks и World of Warships. Об этом стало известно в среду, 6 июля.

С февраля 2013 года по июль 2020 года мужчина написал несколько программ для модификации онлайн-игр, которые обеспечивали пользователям ряд преимуществ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ («Создание, распространение или использование компьютерных программ, заранее предназначенных для несанкционированной модификации компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности» — прим. «ВМ»).

Свою вину хакер признал.

По данным РЕН ТВ, во время обысков сотрудники киберподразделения МВД обнаружили у него более 60 тысяч долларов на биткоин-кошельке, которые он заработал, продавая свои программы пользователям.

При этом пострадавшая от действий обогатившегося злоумышленника компания-разработчик от исковых требований внезапно отказалась, пояснив, что изменились некие обстоятельства.

11 июня сообщалось, что компания Google отстранила от работы инженера по программному обеспечению, который сделал вывод, что созданный компанией искусственный интеллект обладает собственным сознанием.