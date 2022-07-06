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Власти Москвы готовы предоставить земли по льготной ставке для развития электротранспорта

Лейла Алиева
Город
Власти Москвы готовы предоставить земли по льготной ставке для развития электротранспорта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Власти Москвы предоставят участки земли по льготной ставке один рубль в год для развития электротранспорта в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский в среду, 6 июля.

— В ближайшее время бывший завод Renault ждет масштабная трансформация, будет переход на отечественную базу. Сейчас прорабатывается вопрос максимальной локализации производства автокомпонентов на территории города. Это позволит продолжить выпуск автомобилей, а в перспективе и электромобилей, уже с учетом российской производственной базы и с учетом мощностей предприятия, — рассказал он.

По словам Овчинского, производителям запчастей, комплектующих для электротранспорта готовы предоставить землю по льготной ставке один рубль в год под реализацию масштабных инвестиционных проектов. Кроме того, в столице созданы все условия для развития «зеленого» транспорта — город заключает контракты жизненного цикла на поставку экологичных электробусов и пополняется новыми станциями зарядок для электромобилей, пишет ТАСС.

Также стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля.

Транспорт Экология Владислав Овчинский
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