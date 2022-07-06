Годовая инфляция в России замедлилась до 16,19 процента

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Годовая инфляция в России замедлилась на 1 июля до 16,19 процента. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

— За неделю, с 25 июня по 1 июля, цены выросли на 0,23 процента (неделей ранее цены не росли после двух недель дефляции в 0,12 процента и 0,14 процента соответственно). В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,19 процента год к году (на 24 июня: 16,22 процента год к году), — говорится в документе.

Рост цен на отчетной неделе, как уточняется, был обусловлен ежегодной индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля. При этом из-за периода отпусков продолжилось сезонное удорожание услуг туризма: цена авиабилетов выросла на 7,3 процента, а санаторно-оздоровительных услуг — на 1,2 процента, отмечается на сайте Минэкономразвития.

Росстат сообщил, что в России по итогам мая 2022 года уровень безработицы составил 3,9 процента. Уточняется, что всего в России зафиксировано 2,9 миллиона безработных человек.

Общая численность рабочей силы в возрасте старше 15 лет составила 74,9 миллиона человек. Отмечается, что из них 71,9 миллиона граждан классифицированы как занятые в экономической деятельности.