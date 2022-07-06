Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гольдшмидт перестал быть главным раввином Москвы

Лейла Алиева
Город
Гольдшмидт перестал быть главным раввином Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта освободили от должности в связи с истечением контракта. Об этом сообщили в пресс-службе московской еврейской религиозной общины в среду, 6 июля.

— У него закончился контракт, — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что Гольдшмидта не увольняли. В настоящее время решается вопрос о назначении нового раввина Москвы, передает ТАСС.

В начале мая Гольдшмидт сообщил, что покинул столицу по причине того, что его отец был госпитализирован в Израиле и ему требуется уход.

По его словам, он не имеет возможности в полной мере выполнять свои обязанности главного раввина Московской еврейской религиозной общины. Также Гольдшмидт заявил, что не сможет находиться в синагоге в Москве.

4 мая главный раввин России Берл Лазар предложил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову извиниться за свои слова о том, что Адольф Гитлер имел еврейскую кровь.

Религия Москва Израиль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Панцер» капут

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Все мнения
О проекте