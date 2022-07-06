Суд арестовал двух генералов МВД по делу о злоупотреблении полномочиями

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Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова и бывшего замначальника ГУ полиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 6 июля.

Отмечается, что Умнов осведомлен о методах следствия и на свободе может попытаться противодействовать ему, а также скрыться и согласовать позицию с соучастниками. Поэтому судья предпочел удовлетворить ходатайство следователя и заключил его под стражу.

Само заседание прошло в закрытом режиме, чтобы защитить данные свидетелей обвинения. Умнова заключили под стражу до 5 сентября, а Абакумова — до 6 сентября.

Руководитель ГУ МВД Сергей Умнов, глава ГИБДД Алексей Семенов и экс-замначальника ГУ МВД Иван Абакумов обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Следствие потребовало арестовать их на два месяца. Подробнее о громком деле — в материале «ВМ».