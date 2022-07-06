Дептранс предупредил водителей о сильном ветре и грозе в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 66-й километр Карта всех событий

Сильный дождь и град местами идут в Москве, до конца дня также ожидается сильный ветер с грозой. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 6 июля.

— Просим автомобилистов быть внимательными на дороге. Избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на гаджеты, не паркуйтесь у шатких конструкций и под деревьями, — говорится в сообщении.

Кроме того, на данный момент загруженность дорог оценивается в три балла. Движение затруднено на внутренней стороне 66-го и 27-го километров, а также на внешней стороне 34-го километра МКАД.

Из-за непогоды могут быть сломаны знаки и светофоры. Об этом необходимо сообщать по номеру 3210, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого москвичам напомнили о мерах безопасности при ухудшении погоды. Отмечается, что велосипедистам рекомендуется отойти на расстояние 30 метров от велосипеда и переждать непогоду. Тем, кто оказался в помещении, следует выключить мобильный телефон и электроприборы.