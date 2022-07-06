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Москивчам напомнили меры безопасности при ухудшении погоды

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Москивчам напомнили меры безопасности при ухудшении погоды
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В связи с ухудшением погода в Москве горожанам следует соблюдать меры безопасности. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

— Не находитесь вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций, покиньте открытое пространство и укройтесь в помещении, а если гроза и сильный дождь застали вас в автомобиле: включите аварийные огни, прекратите движение, заглушите двигатель, плотно закройте окна и двери, — говорится в сообщении.

Велосипедистам рекомендуется отойти на расстояние 30 метров от велосипеда и переждать непогоду, а тем, кто оказался в помещении — выключить мобильный телефон и электроприборы. Неблагоприятные погодные условия также могут затруднять движение и повышать шанс образования пробок и аварий, пишет Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

В пресс-службе главного управления МЧС России по столице предупредили, что в среду, 6 июля, в период с 14:35 до 22:00 местами в Москве ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.

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