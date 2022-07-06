МЧС предупредило москвичей о грозе с градом и сильных порывах ветра до вечера среды

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В среду, 6 июля, в Москве до 22:00 ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице.

— Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 14:35 до 22:00 6 июля местами в Москве ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали водителям избегать резких маневров и не парковаться около деревьев, а пешеходам посоветовали быть осторожными вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.

В среду, 6 июля, в столичном регионе сохранится жаркая погода. А близость волнового атмосферного фронта в совокупности с высоким температурным режимом организуют неустойчивость в атмосфере и, как следствие, кратковременные дожди ливневого характера.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.