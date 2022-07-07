Столичное предприятие разработало сервис для оценки качества кабельной продукции

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Столичный производитель разработал инновационный цифровой сервис, которой позволяет оценить качество кабельно-проводниковой продукции за несколько минут. Об этом сообщил в четверг, 7 июля, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— Искусственный интеллект определяет характеристики товара и фактически сразу выдает результат в специальном мобильном приложении. Разработка позволит избежать приобретения некачественной проводки, которая может вызвать пожар из-за короткого замыкания, — сказал он.

Уточняется, что оценка качества происходит на основе фотографии среза кабеля, этикетке или любому другому документу, где указана маркировка. Для проверки необходимо загрузить снимок в приложение, где программа проверит изделие на соответствие требованиям, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 июня стало известно, что резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» разработали интеллектуальную платформу для изготовления деталей на заказ. Разработка позволяет автоматизировать процедуру покупки деталей.