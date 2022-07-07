Ефимов: За пять месяцев поступления НДФЛ в бюджет Москвы увеличились более чем на 20 процентов

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В период с января по май поступления НДФЛ в столичный бюджет выросли на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 592,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 7 июля.

— В мае налогоплательщики перечислили в бюджет города свыше 107,4 миллиарда рублей — это на 15,7 процента больше, чем в тот же месяц 2021 года. Такая динамика свидетельствует о способности столичного бизнеса эффективно работать в новых экономических условиях, сохранять и создавать рабочие места, — сказал заммэра.

Он уточнил, что зарплаты и прочие доходы москвичей продолжают расти, несмотря на неблагоприятные внешние экономические факторы. Вместе с тем, подчеркнул Ефимов, увеличиваются и поступления НДФЛ.

В свою очередь глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что на увеличение поступлений повлияли выплаты премий и дивидендов, а также количество выданных мигрантам патентов. Так, на НДФЛ с доходов от частной практики и перечислений за сотрудников налоговыми агентами приходится почти 97 процентов в общем объеме поступлений налога.

6 июля Ефимов сообщил, что особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получила максимальную оценку эффективности деятельности за 2021 год от Министерства экономического развития РФ и возглавила рейтинг российских особых экономических зон технико-внедренческого типа.

По словам генерального директора технополиса Геннадия Дегтева, столичная ОЭЗ получила 100-процентный рейтинг эффективности среди около 40 подобных площадок в РФ.