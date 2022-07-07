Врач рассказала, какие болезни чаще всего диагностируют у россиян

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Заболеваемость коронавирусом снижается, а на смену ему приходят другие болезни. О том, что это за недуги, и как изменилось здоровье людей за два года пандемии, рассказала врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская.

По ее словам, за время пандемии состояние организма у многих изменилось. Большинство столкнулись с обострением хронических заболеваний, вирус внес дисбаланс и в иммунитет, спровоцировал или проявил скрытые заболевания. Все чаще люди сталкиваются с депрессиями и психологическими расстройствами.

В основном, сейчас люди болеют ангинами, гайморитами, аллергиями и ротавирусной инфекцией. Летом также часто диагностируют кишечные инфекции, гепатиты.

Для защиты организма от этих заболеваний нужно уделять внимание закаливанию, мыть руки, овощи, фрукты, больше двигаться, не купаться в грязных водоемах, передает Общественная служба новостей.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн пояснил, с чем связаны новые вспышки коронавируса в мире. На двух американских континентах и в Западной Европе происходит отчетливое повышение заболеваемости COVID-19.