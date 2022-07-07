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«Королек-солнышко»: во Франции раскритиковали Макрона после публикации разговора с Путиным

Георгий Соланович
В мире
«Королек-солнышко»: во Франции раскритиковали Макрона после публикации разговора с Путиным
Фото: flickr/european_parliament

Читатели французской газеты Le Figaro негативно отреагировали на частичную публикацию разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Читатели сошлись во мнении, что утечка конфиденциальной информации не могла произойти без ведома Макрона. В связи с этим доверие к нему других мировых лидеров должно упасть до нуля, считают французы.

«Москва должна понимать, что слово «этика» не из словаря нашего королька-солнышка. А вот слово «высокомерие» к нему вполне подходит»; «На сей раз Москва абсолютно права»; «Да, Макрон реально злоупотребляет комедиантством», — цитирует читателей издания РИА Новости.

До этого заместитель главы департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Зайцев заявил, что обнародование французской стороной переговоров президентов Путина и Макрона вызывает недоумение, так как разговор лидеров носил конфиденциальный характер.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Франция нарушила конфиденциальность переговоров Путина и Макрона, дав записать их разговор журналистам.

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