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Лефортовский суд отклонил иск блогера Дудя к Минюсту об оспаривании статуса иноагента

Елена Самойлова
Общество
Лефортовский суд отклонил иск блогера Дудя к Минюсту об оспаривании статуса иноагента
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Лефортовский суд Москвы отклонил административный иск журналиста и блогера Юрия Дудя*, оспаривавшего статус иноагента. Об этом в четверг, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

По словам собеседника «ВМ», Дудь* подал иск к Минюсту из-за того, что его не уведомили должным образом о присвоении ему статуса иностранного агента.

— Исковые требования Дудя* к Минюсту отклонены, — заключил пресс-секретарь суда.

7 июня журналист подал в суд на Минюст. А в марте материалы YouTube-канала «вДудь», который принадлежит журналисту, признали экстремистскими в Белоруссии.

*Включен в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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