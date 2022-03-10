Фото: Youtube/вДудь

В Белоруссии признали экстремистскими материалы YouTube-канала «вДудь», который принадлежит журналисту Юрию Дудю. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

Речь идет об интервью Дудя с белорусским комиком Славой Комиссаренко, а также о роликах про Telegram-канал NEXTA и «Как жить, если лишают родины».

Юрий Дудь в 2021 году также сталкивался с проблемами с законом на территории России.

Административное дело о пропаганде наркотиков было возбуждено в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя из-за двух эпизодов в шоу на YouTube-канале «вДудь» с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном и блогером Ивангаем (Иван Рудской).

На Юрия Дудя пожаловалась в полицию общественная организация «Лига безопасного интернета». Эксперты этой структуры увидели в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном пропаганду наркотиков.

Позже на Дудя был составлен протокол по административной статье «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета» и передан в суд. Однако ведомство вернуло дело видеоблогера в правоохранительные органы для доработки.

После внесения правок дело журналиста было рассмотрено в суде. 20 октября Юрия Дудя приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков.