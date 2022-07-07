Директора академии ракетных наук Грудзинского арестовали по делу о мошенничестве

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Басманный суд Москвы арестовал директора научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» Андрея Грудзинского по подозрению в мошенничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе судебной инстанции в четверг, 7 июля.

— Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» — прим. «ВМ») — Грудзинского Андрея до 22 августа 2022 года, — говорится в сообщении.

До этого Басманный суд Москвы арестовал на два месяца начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.

В среду, 6 июля, стало известно, что трех высокопоставленных генералов Алексея Семенова, Сергея Умнова и Ивана Абакумова задержали. В ближайшее время им также изберут меру пресечения.

Подробнее о громком деле — в материале «ВМ».