Собянин и Кириенко открыли Российскую креативную неделю в Парке Горького

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные власти продолжат оказывать поддержку креативной индустрии города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи в рамках мероприятий Российской креативной недели совместно с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко в четверг, 7 июня.

— Огромное вам спасибо за то, что вы прикладываете свое умение, профессионализм, свое сердце в создание таких уникальных проектов, которые двигают нашу креативную индустрию, не только креативную, но и промышленность, производство, товарооборот и потребление. Это очень важная история. Важны креативные услуги, которыми интересуются миллионы людей. Без этого уже невозможно представить современную цивилизацию, современный город, современную страну. Понятно, что мы сегодня находимся — практически все эти отрасли — в определенных вызовах, сложностях, санкциях и так далее, но на то вы, собственно, и креативная индустрия, чтобы придумывать выходы из этого, создавать новые возможности. Мы будем вас поддерживать, — отметил мэр.

Так, сети столичных кинотеатров уже получили гранты для развития и проката отечественных кинолент. По словам мэра, такая дополнительная мера не только поддержит отечественную киносферу, но и станет мотивацией для кинопрокатчиков.

Собянин напомнил, что в технопарках Москвы создаются специализированные креативные системы, два из которых получили статус, а порядка пяти площадок уже подали заявки.

Так, в столице функционируют больше 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере креативной индустрии. Общая выручка предприятий составляешь свыше четырех триллионов рублей, а общая занятость в данной сфере составляет 1,1 миллиона человек.

Например, в рамках проекта «Фабрика дизайна» российские компании, которые специализируются на разработку промышленного дизайна импортозамещающей продукции, могут получить поддержку от властей и в течение 11 месяц реализовать свою продукцию на льготных условиях.

Открытие секции московских дизайнеров Created in Moscow состоится в августе.

До 28 июля 2022 года у кинопрокатчиков есть возможность подать заявку на получение прямых выплат из городского бюджета на компенсацию. А открытие секции московских дизайнеров Created in Moscow состоится в августе 2022 года, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о том, что столица представит площадку Created in Moscow на Российской креативной неделе — крупнейшем в стране событии для представителей творческих специальностей, которое пройдет с 7 по 10 июля в Парке Горького.

Тематикой шатра, как и всей Российской креативной недели, станут культурные коды. В течение четырех дней эксперты будут обсуждать самые разные темы.