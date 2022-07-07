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ВКС РФ нанесли удар по украинским военным на острове Змеиный

Антон Махов
В мире
ВКС РФ нанесли удар по украинским военным на острове Змеиный
Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России ударили по высадившимся на остров Змеиный бойцам ВСУ. Они пытались водрузить на острове флаг Украины. Об этом в четверг, 7 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

— Около пяти утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена, — уточняется в сообщении.

Выжившие бойцы сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области, сообщает МО РФ в своем Telegram-канале.

Также министерство назвало установку украинского флага на острове Змеиный чисто символической.

Недавно российская армия с помощью высокоточного оружия ликвидировала в Харькове около 150 военных из состава ВСУ и 12 единиц украинской техники.

До этого руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины установили военную технику на территории жилых домов Харькова и не позволяют мирному населению эвакуироваться в безопасные районы города.

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