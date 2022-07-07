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Эксперт рассказал о внутриполитических проблемах Великобритании

Ирина Игнатенко
Политика
Эксперт рассказал о внутриполитических проблемах Великобритании
Фото: Unsplash

Нынешнее правительство консерваторов Великобритании, управляемое премьер-министром страны Борисом Джонсоном, отдает предпочтение внешнеполитическим, а не внутриполитическим вопросам, что приводит к кризису в государстве. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко.

По словам эксперта, в Великобритании накопилось большое количество внутриполитических проблем: это высокая инфляция, высокий рост цен на топливо, социально-экономические проблемы. И правительство не справлялось с решением этих вопросов.

Оленченко добавил, что Борис Джонсон так увлекся антироссийской деятельностью, что национальные британские интересы оказались не то что второстепенными, а третьестепенными, передает «Радио 1».

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Месяц назад правящая партия консерваторов инициировала вотум недоверия своему лидеру, передает издание argumenti.ru.

До этого сообщалось, что читатели немецкого издания Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку после провала санкционной политики и его слов об использовании Россией газа в качестве оружия.

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