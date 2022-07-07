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Загрутдинов: Первую новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Таганский

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Загрутдинов: Первую новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Таганский
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Мельникова, 2 Карта всех событий

В столичном районе Таганский ввели в эксплуатацию первую новостройку, возведенную по программе реновации. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Таганский по адресу улица Мельникова, дом 2, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Это первая новостройка по программе реновации в районе, — сказал он.

Новостройка была построена по индивидуальному проекту и состоит из трех секций. Всего в ней 378 квартир, большинство из которых — двухкомнатных. Также три квартиры обустроены для маломобильных групп граждан.

Первый этаж сделали нежилым. Здесь предусмотрены помещения для размещения объектов социальной инфраструктуры и технических помещений. Также в здании предусмотрено два лифта грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов.

Специалисты озеленили и благоустроили прилегающую территорию. Во дворе новостройки установили детскую площадку, тренажеры и турники.

Накануне Рафик Загрутдинов сообщил, что два жилых дома, построенных по программе реновации, ввели в эксплуатацию в столичном районе Зюзино. В обеих постройках первые этажи займут объекты социальной инфраструктуры.

Рафик Загрутдинов Реновация Таганский район
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