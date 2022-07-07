Поставки трамваев «Витязь-Москва» окончились в столице

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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В Краснопресненское трамвайное депо, расположенное в районе Строгино, прибыл последний трехсекционный трамвай «Витязь-Москва». Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня в Москве более 500 трамваев российского производства, парк вагонов полностью обновлен в четырех трамвайных депо. Ежедневно на маршруты севера и северо-запада выходит на 25 трамваев больше, чем в начале этого года — пассажиры меньше ждут трамвай и быстрее добираются до нужных им мест, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Генеральный директор ПК «Транспортные системы» Александр Дубровкин добавил, что столица является лидером по темпу обновления электротранспорта среди регионов России. По его словам, городской транспорт Москвы служит визитной карточкой целой страны.

Накануне сообщалось, что власти Москвы предоставят участки земли по льготной ставке в один рубль в год для развития электротранспорта в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Кроме того, в Москве созданы все условия для развития «зеленого» транспорта.